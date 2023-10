Il Festival Modulazioni 2023 si prepara al gran finale con due appuntamenti serali a Cuneo

Venerdì 27 e domenica 29 ottobre 2023 a Cuneo andranno in scena gli ultimi due appuntamenti del “Festival Modulazioni. Musica senza tempo”, rassegna che porta la musica antica nei siti storici del capoluogo provinciale con una proposta in grado di soddisfare i gusti di ogni fascia d’età. Venerdì 27 ottobre, alle 21, presso la chiesa di San Sebastiano (Contrada Mondovì, 15) il quartetto Visibilium Consort proporrà “A musical journey”, concerto assimilabile a un vero e proprio viaggio nella musica rinascimentale (ingresso libero). Il programma del fine settimana e dell’intera manifestazione si concluderà domenica 29 ottobre alle 21 al teatro Toselli (via Teatro Giovanni Toselli, 9) con l’opera in nove scene “Corradino”, diretta da Maurizio Fornero con Maria Paola Viano alla regia (ingresso a 10 euro, biglietti in vendita su ticket.it).

Venerdì 27 ottobre, alle 21, nella chiesa di San Sebastiano si terrà “A musical journey”, programma dedicato al viaggio e al sincretismo musicale nel XV e XVI secolo. A proporlo sarà il Visibilium Consort, quartetto a cappella specializzato in musica rinascimentale e formato da Anna Piroli (soprano), Annalisa Mazzoni (contralto), Alessandro Baudino (tenore), Enrico Correggia (basso) con Marco Saccardin alla tiorba. Si tratta di cantanti professionisti accomunati dalla passione per la musica antica, che hanno coltivato con i più prestigiosi ensemble europei, da Hespèrion XXI e Jordi Savall al Bach Collegium Stuttgart e Helmuth Rilling, dal Coro della Radio Svizzera e Diego Fasolis a Il Canto di Orfeo e Les Musiciens du Prince e Gianluca Capuano. La loro esibizione, introdotta da Barbara Schiaffino (direttore responsabile del mensile di letteratura per l’infanzia “Andersen”), consentirà al pubblico di scoprire i viaggi che gli artisti del tardo Medioevo e del Rinascimento intrapresero durante la loro vita per individuare nuove sonorità, nuove danze e modi diversi di comporre e cantare. Con la scoperta dell’America, infatti, si spalancò un mondo di sonorità e ritmi inediti, con composizioni scritte in francese, italiano, latino, catalano, castigliano, siciliano, nahuatl e quechua. Ingresso libero.

Il “Festival Modulazioni. Musica senza tempo”, giunto alla sua seconda edizione, è prodotto e organizzato da Maestro Società Cooperativa di Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno del Ministero della Cultura, Fondo Unico per lo Spettacolo e Fondazione CRC.