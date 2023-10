Il Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita: visita del Governatore e ingresso di una nuova socia

Il Governatore del distretto lionistico 103 Oscar Bielli ha visitato, giovedì 19 ottobre il Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita, nella serata al ristorante "Nuovo Monarca"

"E’ stato un momento molto coinvolgente – afferma il presidente Luca Mellano - durante il quale vi è stato uno scambio di idee e progettualità in merito alla programmazione dei services al via per l’anno 2 2023 – 2024".

Il Governatore ha sottolineato l’importanza dei legami tra i grandi valori e impegni internazionali del Movimento lionistico e la declinazione a livello locale".

Come da tradizione i services che si andranno a realizzare riguardano il settore scolastico e quello della salute, nelle diverse fasi della vita, in base alle criticità che verranno sottoposte al club.

"Ringrazio di cuore gli amici presenti sul territorio e i soci che ci aiutano a realizzare il programma di iniziative solidali".

Nel club è stata accolta una nuova socia: Domenica Parizia.

"Quando si entra far parte di un nuovo club lo stesso si arricchisce di nuova linfa ed idee. Ringrazio Domenica per aver accolto l’invito a far parte del più grande sodalizio mondiale di solidarietà e supporto a chi è in difficoltà”.

Nella serata è stato inoltre consegnato a Paolo Cravero il riconoscimento per i suoi primi cinque anni di appartenenza al club. La serata si è conclusa con la consegna da parte del Governatore della sua pin ai soci fondatori e di quella del presidente internazionale Luca Mellano.