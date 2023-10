In strada senza assicurazione, Dronero fa strage di veicoli sequestrati: 60 da inizio anno

“L’utilizzo delle telecamere e i posti di controllo su strada ci hanno permesso, dall’inizio di quest’anno, di sequestrare ben 60 veicoli circolanti senza assicurazione auto e in alcuni casi anche in presenza di recidiva".

Il dato, particolarmente rilevante, è quello diffuso dalla Polizia Locale di Dronero. Il comandante Oreste Uberto: “È un dato allarmante e che fa riflettere. Mettersi in strada alla guida di un veicolo significa farlo sempre e comunque in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle regole previste del Codice della Strada. Non farlo è un azzardo, un pericolo per noi e per gli altri; a norma di legge, proprio la ‘copertura’, ovvero l’assicurazione, a tutela dell’incolumità, dei danni e delle problematiche che possono scaturire da possibili sinistri, è un aspetto cruciale”.

“È compito della Polizia Locale procedere a tali verifiche che richiedono un notevole dispendio di energie e tempo, tra appostamenti, accertamenti, sequestri, notifiche al sistema ma sono fondamentali al fine di permettere a tutti di viaggiare e transitare sulle nostre strade tranquilli – prosegue il comandante –. Ricordo che circolare privi di Rc Auto o con l'assicurazione scaduta, comporta una serie di sanzioni previste dal Codice della Strada".

Nel dettaglio si parte da una multa compresa tra 866 euro e 3.464 euro; poi la decurtazione di 5 punti dalla patente e, se si commette la medesima infrazione due volte in due anni, la multa raddoppia e va da 1.732 euro a 6.928 euro con patente sospesa fino a due anni. Inoltre è anche previsto il sequestro dell'auto fino alla stipula della polizza assicurativa della durata di almeno 6 mesi; oltre alla confisca dell'auto nel caso in cui non vengano pagati multa e oneri di trasporto, e custodia del mezzo sequestrato.

"Un incidente stradale - conclude il comandante – è sempre un evento indesiderato, ma quando il veicolo coinvolto non ha un'assicurazione valida, la situazione può diventare ancora più complessa e costosa per il responsabile. Per questo è necessario non circolare mai con veicoli non assicurati".