La Città di Bra e Confindustria Cuneo celebrano l’azienda Rolfo, dal 1885 motore industriale e sociale del territorio. Con “La Famiglia, l’Impresa, la Città. Rolfo: il futuro è adesso” andrà in scena, al Teatro Politeama Boglione di Bra, alle ore 16 di sabato 28 ottobre, l’incontro tra cinque generazioni di imprenditori. I riflettori saranno puntati sull’evoluzione di mercati e sull’innovazione di prodotto, partendo da solide e inamovibili radici in Corso IV Novembre. L’evento nasce dalla volontà di valorizzare il virtuoso percorso di ieri e le traiettorie di sviluppo del domani: il capitale umano al centro dell’attenzione, unendo le diverse anime che, quotidianamente e coralmente, contribuiscono al progresso tecnologico e sociale.

"l legame tra Bra e l’azienda Rolfo è molto profondo – dichiara Giovanni Fogliato, sindaco della Città di Bra –, radicato nel passato, forte nel presente e proiettato al futuro. L’evento del 28 ottobre è un’occasione per conoscere, approfondire e condividere la storia, l’attualità e le prospettive di un’impresa che ogni giorno porta il nome della nostra città ai massimi livelli mondiali nel settore dell’allestimento mezzi per il trasporto di veicoli e per questi motivi sarà anche un significativo momento di ringraziamento rivolto alla Rolfo e a tutti i suoi collaboratori".

Dall’intuizione di Giorgio Rolfo, che sul finire dell’Ottocento diede vita alla bottega di carradore per la costruzione di carri e carrozze, in un contesto in cui l’Italia si apprestava ad uscire dalla grande crisi economica del 1880, al rilancio dell’industria dopo la crisi globale ed il perdurare della recessione economica in Europa del 2010. Nel presente e nel futuro nuovi mercati e nuove opportunità di business in Paesi in via di sviluppo, un profondo processo di ristrutturazione del proprio tessuto industriale, di internazionalizzazione e diversificazione della propria gamma di prodotti.

"Iscritta alla nostra Associazione dal 1956 – afferma Mariano Costamagna, presidente Confindustria Cuneo – la Rolfo rappresenta l’immagine della continuità aziendale, cogliendo le opportunità ma anche affrontando i grandi cambiamenti nel mondo della mobilità e della meccanica. L’esempio della Rolfo è dimostrazione tangibile che la manifattura cuneese rappresenta non solo un baluardo italiano ma anche un’eccellenza nel mercato internazionale. Rilevanti successi ottenuti grazie alla perseveranza della Famiglia e di tutte le maestranze che nel tempo hanno contribuito con competenza e passione alla causa".