Lions Club Mondovì Monregalese: incontro con il dottor Ezio Castellino sulla storia della Certosa di Pesio

Un meeting dedicato alla valorizzazione del territorio, come ha evidenziato il presidente Federico Bianchini, per il Lions Club Mondovì Monregalese, con relatore il dottor Ezio Castellino che ha illustrato il tema: "Alla scoperta del nostro territorio: la Certosa di Pesio e la sua zona”.

Giornalista pubblicista, Ezio Castellino è direttore responsabile della rivista semestrale “Chiusa Antica” ed è autore di diversi libri, tra i quali “I Certosini della Valle Pesio” e “I grandi personaggi della Valle Pesio fra ottocento e Novecento". Inoltre, per l’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, è autore dei documentari in DVD “La Certosa di Pesio”.

Siamo oggi a 850 anni dalla fondazione, da parte dei Signori di Morozzo, della Certosa di Pesio, nel 1173. Fondatore dell'Ordine dei Certosini fu San Brunone: l'ordine era fondato sul silenzio e sulla preghiera e originariamente imponeva molti vincoli per i Certosini della Valle Pesio. In seguito ci furono negli anni molte modifiche: architettoniche, dandole l'aspetto monumentale di oggi, e per destinazione d'uso nel periodo napoleonico con la conseguente cessione di molte opere d'arte che si trovano oggi conservate in diversi luoghi. Il relatore, responsabile dell’ Ufficio tecnico Parco Marguareis, ha inoltre sottolineato il recupero dell'antica Chiesa certosina della Correria da parte dell'Ente Parco che lo ha trasformato in un centro multimediale legato alla storia quasi millenaria del Monastero e sala convegni.

Al termine della serata è stato distribuito il deplian dedicato al "Parco Naturale del Marguareis - sulle orme dei certosini".

Il meeting si è conclusa con diverse domande da parte dei soci Lions, sia inerenti la storia della Certosa che sulle prospettive future.