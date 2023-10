Nominato il nuovo direttore della biblioteca di Vicoforte

La Giunta comunale, il 22 ottobre, ha nominato il nuovo direttore della biblioteca comunale “Ing. Giuseppe Fulcheri”: sarà la professoressa Sara Rossi di Vicoforte, che sostituisce l’ing. Vanni Badino, il quale ha manifestato l’intenzione di non proseguire nell’incarico precedentemente affidatogli, pur segnalando la disponibilità a mantenere un ruolo attivo nell’attività di volontariato collegato alla biblioteca stessa.

"Il primo ringraziamento - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - va all’Ing. Vanni Badino che ha svolto con dedizione e, direi, con passione il ruolo di direttore della biblioteca, in perfetta continuità con i precedenti direttori Donatella Masante e Giorgio Cugnod. Il secondo ringraziamento va a Sara Rossi che si accinge a proseguire il loro cammino con l’obiettivo di mantenere sempre vivo il ruolo della biblioteca, in tutti i suoi aspetti organizzativi e culturali. Essenziale sarà la gestione dei rapporti con le scuole, con i lettori che fruiscono del servizio di prestito dei libri, con le altre biblioteche del territorio e con autori e librerie con i quali organizzare presentazioni di nuovi volumi e tutte quelle attività culturali che si riterrà di porre in essere, mantenendo una stretta collaborazione con la Giunta tramite l’assessore Tarò e con i volontari che auspico possano aumentare di numero per assicurare continuità di apertura, di catalogazione e di gestione."

La biblioteca farà riferimento all’assessore Daniela Tarò e si avvarrà della collaborazione operativa e di coordinamento dei volontari di Sabrina Garelli che prosegue nell’incarico che svolge attivamente da anni.