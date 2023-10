Presentato il progetto intercomunale "Ama, rispetta e vivi la tua Terra"

Buona, da lasciar soddisfatti gli organizzatori, ed attenta, è stata la partecipazione, nel pomeriggio di sabato 21 ottobre (in atmosfera diventata, improvvisamente, autunnale), per la presentazione della nuova edizione, la terza, del progetto «Ama, rispetta e vivi la tua Terra», organizzato dalle biblioteche di Peveragno e di Beinette in collaborazione con i rispettivi Comuni e alcune Associazioni del territorio, beinettesi e peveragnesi, citiamo AttivaMente, Compagnia del Birùn, Il Ricetto, i Gai Saber.

È stato appuntamento sereno e conviviale, a contatto con il territorio, scambio reciproco su sentieri, riflettendo su "come era una volta la zona", con una camminata ad anello dalla frazione peveragnese di Pradeboni alla baita delle Meschie, in un territorio con potenzialità turistiche non ancora del tutto valorizzate. Alla baita si son ascoltate le storie della sua famiglia, come sono arrivati a gestire il locale, i loro progetti, le difficoltà incontrate.

Sono in fase di programmazione alcune date: a novembre, a Beinette, ci sarà un incontro di presentazione di libri con Cinzia Dutto e Nino Costantino.

Per gli altri temi, serate di memoria sulla Resistenza, con focus su Donne e Resistenza, iniziative di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e di attenzione al proprio comportamento, buone pratiche per escursionismo e cicloturismo.