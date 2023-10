Quote rose e politiche di aiuto al lavoro delle donne: valori da difendere per la crescita dell’impresa femminile

Non abbassare la guardia sulle quote rose e sulla richiesta di politiche di impatto e di aiuto alle donne imprenditrici. Concetti bandiera dell'incontro che si è svolto nella sede di Confcommercio di Saluzzo e zona, dedicato alla imprenditoria femminile e alla parità di genere, aperto dal presidente Danilo Rinaudo, moderato da Laura Belfiore.

L’iniziativa è stata applaudita dagli Stati Generali delle Donne, il coordinamento permanente attivo, in vari ambiti con le istituzioni per sostenere il processo di crescita femminile.

In merito, a caratteri cubitali, il punto di vista associativo di vicinanza al tema, l’ha portato il presidente Confcommercio della provincia di Cuneo Luca Chiapella ricordando il grande lavoro delle donne, un valore aggiunto all’interno del comparto che oggi conta oltre 14. 500 di imprese femminile, il 20 per cento della realtà associativa e che consolida soprattutto i settori dell' accoglienza e turismo.

"L'Italia, soprattutto il Nord dell’Italia, è il primo paese in Europa per numero di partite IVA al femminile. Promuovendo l'impresa femminile si investe in un futuro di benessere e parità per i giovani – l'accento dell’onorevole Gianna Gancia, eurodeputata al Parlamento europeo nella Commissione Ambiente Sanità pubblica e Sicurezza alimentare.

Fondamentale è dare riconoscimento alle donne che lavorano in proprio con partita Iva e sostenerle nella creazione di un’attività autonoma. "Importante la rappresentanza di donne nelle istituzione con modelli e sensibilità diversi da quelli maschili: sono il vero valore aggiunto".

Presente l’assessora alle attività economiche e produttive del Comune di Saluzzo Francesca. Neberti, che nel suo ringraziamento ha sottolineato una delle manifestazione del valore aggiunto femminile: la capacità di dialogo e sinergia. "Disponibilità a lavorare insieme" che, nel caso del commercio saluzzese, si è espressa in varie occasioni, dalla creazione del CCN alla Consulta per le attività produttive.

Ambasciatrice degli Stati Generali delle donne, Maria Grazia Colombari, ha poi presentato il francobollo creato per le donne imprenditrici, emesso l’8 marzo 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico”, per testimoniare l’importanza del settore.

Alla serata hanno preso parte figure di riferimento del mondo dell'imprenditoria donna della Granda.