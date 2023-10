Saluzzo, acrobazie più sicure: si migliora la pista di skate al parco Tapparelli

Lavori in corso alla pista di skateboard del parco Tapparelli, nell’area verde verso via Trieste. Si tratta di interventi di consolidamento della struttura, richiesti dai tanti “skatisti” che usano la pista per le loro evoluzioni acrobatiche. Sono in tanti a ritrovarsi qui con i loro skate: saluzzesi, ma anche giovani dei comuni limitrofi, del Saviglianese, Cuneese e Torinese.

La struttura era già stata oggetto di rinnovamento nel 2021, su proposta di alcuni giovani della città all’Amministrazione Calderoni, attraverso il bilancio partecipativo.

Lo skate park era entrato a far parte delle dotazione cittadine, come spazio ludico- sportivo per i più giovani, nel 2009 con l’allora sindaco Allemano, che aveva concretizzato il progetto di un gruppo di consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi.

Costo dell’intervento in corso circa 20 mila euro.