Maestra d'asilo accusata di abuso dei mezzi di correzione: assolta dopo tre anni di processo

Era stata denunciata da alcuni genitori di suoi ex allievi, tutti minori, per abuso dei mezzi di correzione e quindi rinviata a giudizio davanti al Tribunale di Cuneo. Nella mattinata di oggi, martedì 24 ottobre, per lei è arrivata la pronuncia del giudice: assolta perché il fatto non sussiste.

Un processo durato quasi tre anni, con un’istruttoria molto corposa, quello che ha avuto come imputata una maestra d’asilo del Monregalese. Alla donna, difesa dall’avvocato Alberto Bovetti, erano contestati alcuni episodi di coercizione alimentare nei confronti dei piccoli alunni e di aver fatto odorare a un bimbo alcune mutandine sporche di escrementi.

La Procura della Repubblica di Cuneo aveva iniziato a indagare a seguito delle voci che circolavano tra le mamme, le collaboratrici scolastiche e alcune colleghe, ma l’insegnante, come aveva raccontato in aula, sarebbe stata all’oscuro di tutto: tanto che sarebbe venuta a sapere di cosa fosse accusata da un servizio televisivo.

Una ex collega della donna aveva raccontato al giudice di umiliazioni perpetrate sui bambini e di un presunto morso che la maestra avrebbe dato a un piccolo allievo come punizione. Di contro, altre insegnanti avevano spiegato di non aver mai notato la collega assumere atteggiamenti di questo genere.

La docente, presente in aula a ogni udienza, ha sempre negato ogni addebito, sostenendo che ciò di cui la stavano accusando fosse in realtà il risultato di alcuni dissapori con le bidelle e una collega più giovane: “E’ stata una coltellata alle spalle – aveva detto all’inizio della sua deposizione -. Ho avuto tante manifestazioni d’affetto da parte dei bambini. Ho tanti disegni e regalini. Anche dopo la denuncia ho ricevuto molta solidarietà. Quella scuola mi piaceva. Forse ci tornerò”.