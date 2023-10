Consumavano alcolici nella zona della stazione a Cuneo: sanzionati dalla Polizia locale

Nella giornata di ieri, lunedì 23 ottobre, la Polizia Locale di Cuneo ha effettuato una serie di controlli nei parchi cittadini e nelle aree sensibili dell'altipiano. L'operazione è stata condotta dai nuclei Servizi Mirati e Pronto Intervento al fine di preservare la sicurezza urbana e il rispetto delle normative.

Durante i servizi di controllo sono stati verificati i documenti di una decina di cittadini stranieri, tutti risultati in regola. Tuttavia, presso i Giardini Fresia, un uomo originario della Costa d'Avorio, seppur regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di marijuana. In seguito all’identificazione il soggetto è stato sanzionato ai sensi della vigente normativa, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Altre due sanzioni sono state comminate nella zona del Quadrilatero nei confronti di due uomini. I due sono stati sorpresi mentre consumavano bevande alcoliche per la strada, violando un’ordinanza sindacale attualmente in vigore. Il provvedimento, firmato dalla sindaca Patrizia Manassero nello scorso febbraio, vieta tassativamente il consumo di alcol su area pubblica nel quartiere Cuneo Centro.