Sassi contro le auto della cooperativa che lo aveva ospitato: accusato un richiedente asilo

Rimangono ignoti i motivi per cui M.B., richiedente asilo ivoriano, nel giugno del 2021 avrebbe scagliato dei sassi contro due auto parcheggiate in piazza Ellero a Mondovì (una Ford S-Max e una Mercedes). Un gesto che sembrerebbe stato diretto, però, contro la cooperativa che aveva ospitato l'uomo pochi mesi prima, l'associazione Alpi del Mare. L’uomo si trova a processo in tribunale a Cuneo per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nessun rancore o insofferenza da parte dell’imputato che avrebbero potuto giustificare le sue azioni: questo quanto spiegato da un dipendente dell’associazione Alpi del Mare, proprietaria delle macchine colpite.

Ad assistere alla scena dell’uomo che colpì il parabrezza con un mattone e divelto il lunotto posteriore e gli specchietti retrovisori delle auto, oltre ai vigli urbani, furono anche alcuni operatori della cooperativa.

Nonostante l’intervento immediato delle forze dell’ordine, M.B., in escandescenza, avrebbe posto resistenza colpendo il vicecomandante della polizia Locale e cercando di divincolarsi. All’arrivo dei soccorsi gli è stato somministrato un calmante.“Proferiva parole senza senso -ha spiegato un testimone - dicendo che ‘gli è stata rubata l’anima, poi si è capito che era una questione legata al suo rapporto con l’associazione Alpi del Mare”.

A dicembre la discussione del procedimento.