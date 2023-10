Come trovare la miglior zona per studenti a Torino

Trovare una stanza in affitto per studenti a Torino può rivelarsi difficile. Il capoluogo del Piemonte, infatti, attrae un gran numero di giovani provenienti da diverse regioni e persino da altre nazioni che vogliono frequentare l’università qui. Pertanto è bene seguire due consigli: iniziare la ricerca in tempo e considerare la posizione della facoltà, al fine di valutare le opzioni nelle vicinanze o ben collegate da trasporti pubblici.

Le zone per gli studenti del Politecnico

Il Politecnico di Torino si trova tra i quartieri Crocetta e Cenisia. Trovare un affitto studenti a Torino in queste zone, pertanto, sarebbe la soluzione perfetta. Tuttavia, si tratta di quartieri abbastanza costosi, che non sempre rientrano nel budget di uno studente. Una scelta furba è quella di spostarsi verso sud, precisamente a Borgo San Paolo, con prezzi più abbordabili. Questo quartiere, inoltre, è molto tranquillo ed è ben collegato con i mezzi pubblici. In genere, gli affitti vanno dai 250 ai 500 euro al mese, escludendo le spese.

Il quartiere perfetto per chi studia Architettura

La principale facoltà di Architettura della città sabauda è situata nel castello del Valentino, che si trova nell’omonimo parco, nei pressi di San Salvario (oppure SanSa, come è chiamato dai residenti). Questa zona, pertanto, è quella da preferire se si è alla ricerca di un affitto per studenti a Torino vicino alla facoltà. Le stanze hanno un costo che oscilla tra i 300 e i 450 euro mensili, e anche i servizi sono abbastanza economici. Il quartiere, inoltre, è molto amato dai giovani poiché è possibile trovare divertimento, locali notturni, cucina multietnica e tanto altro.

Le zone da preferire se si studiano materie umanistiche

Le principali facoltà umanistiche universitarie del capoluogo Piemontese sono situate a Palazzo Nuovo, a pochi passi dalla iconica Mole Antonelliana, collocato strategicamente tra il Centro storico e Vanchiglia. Trovare un affitto per studenti a Torino centro è molto complicato, tuttavia le diverse linee di trasporto pubblico permettono agli studenti di scegliere anche quartieri più distanti, come Regio Parco. Questa zona ha acquisito molta popolarità negli ultimi anni, diventando rapidamente il fulcro della movida più rilassata della città. Le stanze nella zona hanno un costo che varia generalmente da 200 a 500 euro al mese in media. A breve distanza da Palazzo Nuovo, si trova il quartiere di Vanchiglia, noto per essere un ambiente universitario vivace, ideale per chi ama la vita notturna e il divertimento serale.

I quartieri adatti ai futuri medici

Le lezioni della facoltà di medicina e chirurgia si tengono presso il Polo ospedaliero, in prossimità dell’ospedale Molinette. Quest’ultimo è situato tra i quartieri San Salvario e Millefonti – Lingotto. Per chi è alla ricerca di un affitto per studenti a Torino nei pressi dell’ospedale, la zona tra le fermate della metropolitana Nizza e Dante possono costituire una soluzione ottimale. Queste aree, infatti, offrono un connubio tra una posizione piuttosto comoda, vicino al centro città, e la tranquillità delle aree verdi. Inoltre, è possibile trovare delle stanze con prezzi tra i 350-400 euro. Questo suggerimento è valido anche per chi studia chimica oppure biotecnologie, entrambe situate a San Salvario, qualora non ci fossero alloggi disponibili nel quartiere.