Le dichiarazioni di Allegri dopo la vittoria della Juve

Secondo l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, non sarà di certo una partita a cambiare le prospettive.

Dopo la vittoria della sua squadra che ha trionfato a San Siro contro i rosseneri si è espresso dando il suo parere a riguardo. Per lui, Milan, Inter e Napoli rimangono le squadre favorite. Loro puntano ad uno dei primi quattro posti, un passo alla volta. Prima occorre fare un bel girone di andata, poi si potrà pensare al ritorno. Nel frattempo la Juve ora è a un punto dietro i nerazzurri.

Il parere di Allegri: mai forzare le giocate

La Juve ha vinto contro il Milan nel grande match a San Siro. Ma l'allenatore dei bianconeri, Allegri, si è mostrato molto innervosito dopo la partita. Secondo il suo parere, negli ultimi minuti, in vantaggio, forzare le giocate non è una mossa buona. Si dovrebbe andare invece a colpo sicuro. In sintesi, niente dribbling e niente contrasti e neanche passaggi nello stretto. Tutte mosse che comportano una forzatura. Tuttavia, per il resto, rimane una squadra da elogiare. Restando in tema di vittorie, però questa volta riguardo il calcio di serie D, dopo tre sconfitte consecutive l'Alba Calcio di viassi ha trionfato contro l'Asti. E a proposito di Calcio di serie D, ecco la prima graduatoria pubblicata dalla LDN per il progetto "Giovani D Valore"

Allegri e l'analisi del match

Allegri ha analizzato scrupolosamente il match, dopo la vittoria della sua squadra. Era da tanto tempo ormai che non vincevano contro il Milan. Per cui si è sentito in ogni caso di ringraziare i ragazzi. Durante il primo tempo hanno giocato bene dal punto di vista della difensiva, poi però ci sono stati gli episodi. Come è solito fare, ha elencato anche i punti da migliorare. Primo tra tutti, la pazienza. Ne serviva molta di più per andare a tirare evitando di dare ai rossoneri la possibilità di andare in contropiede. C'era di sicuro la superiorità, ma Leao ha la capacità di annullarla. Questione di passaggi, che devono essere fatti in un modo o in un altro. Allegri ha paragonato il campo ideale ad un aeroporto: così dovrebbe diventare, e in questo modo loro non avrebbero preso palla.

I comportamenti più notevoli dei giocatori bianconeri durante il match

Allegri ha poi analizzato i comportamenti più rilevanti dei giocatori, come Gatti, che è stato molto bravo, mentre Leao è stato straripante. Bravo anche Weah, soprattutto nel raddoppio, che non è cosa da poco di certo. Meno male che le partite durano 95 minuti, perché durante il poco tempo hanno concesso poco e niente, ma poi l'episodio è andato a loro vantaggio. Questo perché i ragazzi non si sono arresi e hanno rincorso la vittorio fino all'ultimo momento del match. Ovviamente Allegri si è espresso anche nei confronti Huijsen, il giovane difensore debuttante, entrato alquanto sereno, non ha mai giocato palle difficili e non ha neanche creato difficoltà nei confronti del compagno. Per essere al suo esordio è stato eccellente, tanto è che Allegri ha affermato che ha fatto una roba da Ciro Ferrara, comportandosi proprio da grande giocatore. A fine match, le lacrime di Locatelli, spesso criticato ad oltranza. Tecnicamente è bravo, non si può discutere, certo è però che può comunque migliorare. È proprio un giocatore da Juventus, sia tecnicamente che a livello caratteriale. Dunque, in ogni caso, grande vittoria per la Juve. Diversamente sono andate le cose per l'Udinese: ecco l'esito della partita tra la squadra friulana e il Lecce.