Risparmio? Acquista valore grazie all'intelligenza patrimoniale

Ieri pomeriggio, nella sala conferenze "Jona" della Scuola di economia e management, annessa all'università degli studi di Torino, in corso Unione sovietica, si è svolta l'attesa conferenza pubblica di presentazione dell'opera letteraria dal titolo "Intelligenza patrimoniale", ideato e redatto dall'accademico Giovanni Cuniberti, fra i massimi esperti luminari e applicativi per la difesa e la messa a valore prudente e paziente dei "Patrimoni di famiglia".

"L'Italia - ha dichiarato il Professor Cuniberti - si caratterizza per un elevato stock di risparmio, frutto di una straordinaria capacità di accantonamento del reddito, ma allo stesso tempo evidenzia una non corrispondente capacità di allocazione degli investimenti. In altre parole, gli Italiani sono un Popolo di risparmiatori, riconosciuti come tali a livello mondiale, ma non ancora di risparmiatori all'altezza di una tale consistenza patrimoniale. Oggi sentiamo tutti parlare di intelligenza artificiale, applicata sia al settore bancario che a quello non bancario, sulla base di algoritmi che rimangono tuttavia un'astrazione. Il vero fattore differenziale è quello che noi abbiamo definito intelligenza patrimoniale, perché da essa trae origine la capacità di generazione reddituale, prudente e paziente, in grado di tutelare il potere d'acquisto dalle perduranti spinte inflattive e di offrire una ragionevole integrazione alle entrate correnti".