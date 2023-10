Traduzioni farmaceutiche: perché il linguaggio settoriale è fondamentale

Chi studia lingue, molto spesso ha il sogno di diventare traduttore. Ma in realtà, proprio come per il settore della scrittura, non tutti possono occuparsi di tutto. L’ideale sarebbe affidarsi a professionisti specializzati, soprattutto in ambiti delicati come quello della medicina.

Le traduzioni farmaceutiche sono un settore richiestissimo e in Italia sono poche le aziende specializzate che offrono questo servizio; il consiglio è di non puntare su un freelance ma di scegliere un team di professionisti che si occupi in modo verticalizzato di questo linguaggio settoriale.

Traduzioni farmaceutiche: di che servizio si tratta

Le traduzioni farmaceutiche sono un servizio specifico rivolto ad aziende che si occupano di studi scientifici, ricerche o pubblicazione di bugiardini e foglietti illustrativi. L’ambito però non è così definito: le traduzioni possono riguardare anche test di chimica o biochimica, referti, manuali relativi alle apparecchiature e persino brevetti. Insomma: è fondamentale affidarsi a professionisti del settore e non puntare solamente ad un risparmio economico.

Se stai cercando a chi affidarti per questo servizio, devi sapere che le traduzioni farmaceutiche su Eurotrad.com vengono eseguite da personale specializzato che saprà fornire precisione, rigore scientifico e soprattutto accuratezza nella scelta delle terminologie. Ad occuparsi della traduzione sono professionisti madrelingua che hanno accesso anche a banche dati specifiche, in questo modo le informazioni avranno una accuratezza precisa grazie anche ad una conoscenza della nomenclatura adatta e del linguaggio settoriale specifico.

Come funziona il servizio di traduzione farmaceutica

La procedura specifica dipende dalle singole aziende, quello che possiamo dirti è che solitamente ci si rivolge ad un team di traduttori che prenderà in carico il lavoro. A questo punto i professionisti madrelingua e con competenza tecnica inizieranno il proprio lavoro, prestando attenzione alla scelta accurata delle parole e ai termini settoriali.

L’ambito medico o farmacologico non ammettere errori, trattandosi di un settore così delicato che va ad impattare sulla salute delle persone è fondamentale che le traduzioni risultino accurate e mai con errori o incompleti perché le conseguenze potrebbero essere irreparabili.

L’obiettivo è fornire un testo chiaro e immediato, privo di figure retoriche e inutili giri di parole. I bugiardini o le ricerche scientifiche devono andare dritte al punto, comunicare in modo tecnico ma comprensibile l’utilizzo di un farmaco o uno studio tecnico con tanto di risultati consultabili.

Se i bugiardini dei farmaci sono di uso comune, le traduzioni di testi medici sono collegati ad operatori del settore ed è altrettanto importante che ci si affidi a professionisti altamente specializzati. Il servizio di Eurotrad si avvale dei migliori traduttori specializzati con conoscenza delle lingue di partenza e di destinazione ma anche di banche dati con termici biologici, medici, chimici e farmaceutici per poter offrire i migliori risultati in termini di accuratezza.

La traduzione settoriale in questo ambito non va assolutamente presa sottogamba, è importante affidarsi a professionisti che non si limitino a conoscere la lingua ma che abbiano competenze tecniche specializzate così da offrire un risultato in linea con i riferimenti normativi e le richieste di legge che si possono trovare nel Quality Review of Documents o nell’European Medicines Agency.