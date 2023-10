Trentasette nuove Aquile del Commercio dalle varie Ascom Confcommercio della Granda

Nell’Audirorium della Crusà Neira di Savigliano, gentilmente concesso dal Comune, in una sala gremita, domenica 22 ottobre si è svolta la premiazione dei Maestri del Commercio 50&Più Confcommercio.

Il presidente provinciale dell’associazione Ferruccio Dardanello, il vice-presidente vicario nazionale Sebastiano Casu, il presidente regionale Giancarlo Quaranta e varie autorità tra cui il sindaco di Savigliano Antonello Portera, il governatore Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, l'eurodeputata Gianna Gancia, il presidente della Camera di Commercio Mauro Gola, il presidente provinciale Confcommercio Luca Chiapella e il presidente Fondazione CRC Ezio Raviola hanno insignito imprenditrici e imprenditori dl settore commercio, turismo e servizi con le Aquile, simbolo di forza, coraggio, libertà e lunga vita.

Trentasette le nuove Aquile del Commercio, delle varie Ascom-Confcommercio della provincia Granda, di cui 7 le Aquile d’Argento con 25 e più anni di attività, 19 Aquile d’Oro con 40 e più anni di attività e ben 11 le Aquile di Diamante con 50 e più anni di attività. Un premio speciale alla comunicazione è stato conferito a Pier Maria Toselli per la sua Telecupole, abile divulgatrice della migliore tradizione del territorio di Granda, della sua economia e del più autentico folklore, con tutto il suo portato di semplicità.

“Un riconoscimento - sottolinea Ferruccio Dardanello - alla professionalità, alla dedizione e spirito di sacrificio, allo sviluppo dell’economia locale, per donne e uomini, che con il loro lavoro e allo stesso tempo con un messaggio, per le nuove generazioni, di speranza e di fiducia per un futuro migliore”.

La giornata si è conclusa con un pranzo al Ristorante “Lago La Sirenetta” di Savigliano.

I PREMIATI

AQUILE DI DIAMANTE

DESTEFANIS MICHELE Sommariva Del Bosco

DOSSENA ANNA MARIA Savigliano

FERRERO GIUSEPPE Savigliano

GIRAUDO JOSELLA Vignolo

LAZZARINO MARIA Caramagna Piemonte

LEONE GIUSEPPE Savigliano

LEONE MARIO Cervere

MALFASSONI ALDO Mondovì

OLIVERO BERNARDINO Ceresole d'Alba

OLIVERO MICHELE FILIPPO Ceresole d'Alba

VERCELLONE VALERIO Bernezzo

AQUILE D'ORO

AIMO RENATO Mondovì

BELTRAMO CELESTINO Ceva

BERTOLA MARIA TERESA Savigliano

BERTONE ADRIANO Mondovì

BORGHINO FELICINA Revello

BRACCO MARIA MODESTA Ceva

DO GIUSEPPE Racconigi

DO SILVANO Racconigi

DONATO LUISA Mondovì

EANDI ROSANNA Savigliano

FISSOLO RENATO Savigliano

GAGLIARDONE CARLO Saluzzo

LA PIETRA PAOLO Savigliano

ODASSO GIUSEPPE Villanova Mondovì

PERUCCIO EZIO Saluzzo

QUARANTA DANIELA Mondovì

RAVIOLO ALDO Priero

RIVOIRA MAURO Lagnasco

ZUCCO GIANCARLO Mondovì

AQUILE D'ARGENTO

CALOVA LUCIA ENRICA MARIA Bagnolo Piemonte

CASTELLANO LUIGI SILVIO Bra

CASTELLINO MARIO Cuneo

CRAVERO ANGELO Fossano

GRIGLIO ENRICA Genola

MACCAGNO FRANCESCO Sant'Albano Stura

NOVELLO MARIA TERESA Prunetto