Vini rossi: come riconoscere i migliori andando oltre l’etichetta

I vini rossi fanno parte delle grandi produzioni del nostro Paese, quasi da sempre in testa alle classifiche mondiali al pari delle etichette di prestigio provenienti da nazioni “esperte” come la Francia, la Spagna o l’Argentina.

Riconoscere un buon vino non richiede necessariamente di essere un esperto sommelier. È vero che ci sono esperti che studiano anni per comprendere appieno le proprietà organolettiche del vino ma non possiamo negare che, con una buona base di conoscenza, sia possibile individuare i migliori vini rossi da servire a tavola per compiacere il nostro palato.

L'esame visivo: guardiamo colore, limpidezza e sfumature

Prima ancora di assaporare il vino, possiamo imparare a conoscerlo osservandolo esternamente, cioè analizzando il modo in cui si presenta. Questa “analisi” è generalmente nota come “esame visivo”, cioè un’attenta osservazione del colore del vino attraverso il vetro.

In questa fase possiamo intravedere la limpidezza e le sfumature cromatiche, spesso indicative del grado di ossidazione o della presenza di sedimenti, generalmente testimoni di una cattiva conservazione.

Osserveremo anche la viscosità e l'effervescenza, caratteristiche che dovrebbero essere coerenti con l'esame olfattivo e con le sensazioni offerte al palato. In genere un vino di qualità dovrebbe offrire una piacevole consistenza e un ritorno aromatico ricco, variegato e originale, cioè facilmente identificabile.

Bottiglia: come si presenta?

Un altro aspetto da considerare è la bottiglia. Nel caso di vini pregiati, infatti, il fondo sarà concavo e mai piatto. La ragione deriva dal fatto per cui la concavità permette di evitare che le impurità vadano a depositarsi sul fondo.

Anche il collo della bottiglia identifica la qualità del vino contenuto al suo interno. La regola di base prevede che quando è troppo corta questa potrebbe influire negativamente sull’osmosi tra il tappo ed il contenuto.

Ovviamente sono regole generiche, che non tengono conto, per esempio, del vino venduto sfuso. Quelle consigliate sino ad ora sono solo regole standard, grazie alle quali possiamo addentrarci verso la degustazione vera e propria.

Provenienza, annata e altre informazioni utili

L’etichetta del vino è essa stessa un potente indicatore di qualità. Solitamente presenta l’annata, la denominazione di vendita, la presenza di allergeni, la categoria e il grado alcolico.

L’annata, in particolare, è il valore che indica quando sono state raccolte le uve e che ci da una fugate informazione circa il tempo medio di affinamento. La denominazione di vendita, invece, stabilisce la provenienza da filiere controllate o meno. Ne sono un esempio le sigle DOC (Denominazione di Origine Controllata) o DOP (Denominazione di Origine Protetta) che, come è facile intuire, suggeriscono un certo rigore in tutto il processo di produzione del vino.

Quanto alle altre informazioni, invece, possiamo leggere dall’etichetta se sono presenti allergeni o solfiti, il tipo di categoria e la quantità di grado alcolico presente in bottiglia. Con la provenienza, infine, abbiamo informazioni di tracciabilità del prodotto, utili per individuare vini tipici locali o produzioni più “commerciali”.

Il momento del gusto

Una volta osservate queste informazioni passeremo alla degustazione vera e propria. Nonostante le regole di stile note ai grandi sommelier, il nostro consiglio è ascoltare ciò che ci comunica il vino per tutta la durata del suo sapore sul palato. I vini buoni non mandano sensazioni acetate e non si “fermano” sulla lingua: quando avremo il piacere di gustare un buon rosso, in pratica, sperimenteremo la sensazione di bere un nettare e percepiremo con facilità la presenza dell’uva e dei sapori di affinamento regalati dal legno pregiato delle botti.