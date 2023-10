A "Scienza al NUoVO" Paolo Bertolotto parla di cambiamenti climatici e sostenibilità

Come è nato e si è evoluto nel corso degli anni il concetto di sostenibilità? Cos'è lo sviluppo sostenibile e come dovremmo rivedere i nostri concetti di crescita e di benessere nei prossimi anni per adottare uno stile di vita che, oltre a perseguirli, preservi al contempo le risorse del pianeta per le generazioni future? A questi interrogativi proverà a rispondere il cuneese Paolo Bertolotto, dirigente analista dell'Asl Cn1, mercoledì 25 ottobre alle 19 al centro sportivo e culturale NUoVO di via Parco della Gioventù a Cuneo nel secondo appuntamento del mese del format «Scienza al NUoVO».

Bertolotto, una laurea in Fisica e una in Scienze Economico-Aziendali, un'esperienza ventennale in Arpa Piemonte come meteorologo e climatologo e collaboratore della Compagnia di San Paolo come membro dell'Advisory Board «Proteggere l’ambiente» all’interno della «Missione Pianeta», partirà da un'analisi del fenomeno del cambiamento climatico, approfondito nei suoi ultimi anni in Arpa Piemonte, poi passare al tema della sostenibilità attraverso la disamina delle teorie di diversi autori.

L'ingresso agli incontri di «Scienza al NUoVO», che sul modello del format anglosassone «Pint of Science» prevedono una presentazione del tema seguita da un confronto con il pubblico durante il quale ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare, è libero. Informazioni sul sito www.nuovocuneo.it