Alba, per la Rassegna Organistica Internazionale un concerto del complesso Consort Tempia

Per la XII RASSEGNA ORGANISTICA INTERNAZIONALE del Centro culturale San Paolo odv.ets, venerdì 27 ottobre alle ore 21 al TEMPIO SAN PAOLO di ALBA concerto con il complesso musicale Consort Tempia. All'organo Vegezzi-Bossi del 1938 Luca BENEDICTI, direttore Luigi COCIGLIO.

Il complesso vocale Consort Tempia nasce nel 2022 in seno all’Accademia corale Stefano Tempia. Ha come principale obiettivo la valorizzazione di giovani talenti già attivi nel panorama concertistico come solisti o membri di importanti formazioni corali. Il gruppo debutta nel mese di giugno 2022 presso l’Oratorio di S. Filippo in Torino proponendo pagine di ispirazione liederistica di Schubert, Mendelssohn e Brahms e ottenendo vivi consensi. Si è poi accostato allo studio di autori del periodo classico della polifonia e del tardo Romanticismo, proponendo un’antologia corale eseguita per la prima volta nel dicembre 2022. Un’ulteriore idea artistica vede il Consort impegnato per il 2023 nello studio e nella proposta concertistica di musiche corali inglesi.

Luigi Cociglio, nato a Torino, si diploma in Composizione dopo aver studiato con G. Bosco e A. Corghi. Consegue il diploma in Musica corale e Direzione di coro con M. Lamberto e si perfeziona in Direzione d’orchestra con S. Celibidache, G. Taverna e D. Renzetti. È tra gli allievi prediletti di M. Couraud, con il quale consegue il diploma triennale in Direzione sinfonico-corale presso l’Accademia musicale Pescarese. È docente in ruolo presso il Dipartimento di didattica della musica del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, cattedra di Direzione di coro. Nel 2001 è assistente di W. Reber (ASU University) a Graz (Austria). Ha svolto un’intensa attività in Italia e all’estero quale direttore di complessi corali e cameristici, distinguendosi particolarmente nel repertorio sacro. Dal 2021 è direttore artistico e del coro presso l’Accademia corale Stefano Tempia di Torino.

Luca Benedicti è il direttore artistico della Rassegna organistica internazionale del Centro culturale San Paolo. Si è laureato in Organo e Composizione organistica e in Musica corale e Direzione di coro presso il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Ha quindi seguito master classes con E. Kooiman, M. Radulescu, L. Rogg e J. Guillou. Concertista dal 1988, si esibisce in Italia e all’estero (Francia, Germania, Danimarca, Belgio, Finlandia, Svizzera, Austria, Inghilterra, Spagna, Polonia, Olanda) in prestigiosi Festival organistici nazionali e internazionali e in celebri cattedrali. Nel 2023 è stato invitato a tenere un concerto nella Stadtkirche di Bayreuth e nella Nikolaiskirche di Lipsia. Collabora dal 2004 in qualità di organista con l’Orchestra sinfonica nazionale della RAI, con la quale ha inciso nel 2022 la Trilogia Romana di O. Respighi. È stato presidente e ha collaborato con il Coro e l’Accademia Maghini e dal 2021 collabora con il Coro Stefano Tempia di Torino. È direttore artistico di due importanti Rassegne organistiche internazionali. Ha registrato un CD con le “Sei Sonate per organo op.65” di F. Mendelssohn per l’etichetta Elegia Records.

PROGRAMMA

William Ralph DRIFFIL (1870-1922): Suite in mi minore per organo (Allegro con spirito – Berceuse - Allegro vivace).

Thomas TALLIS (1505-1585): -Te lucis ante terminum (inno di Compieta). -If ye love me (antifona tratta dal Vangelo di Giovanni 14,15-21)

John BENNET (1575 ca-dopo 1614): -Weep o mine eyes (Madrigale dedicato a John Dowland)

Oreste RAVANELLO (1871-1938): -Preghiera op.50, n.2 (dai Sei pezzi di concerto per organo op.50)

John DOWLAND (1563-1626): -Come again

Orlando GIBBONS (1583-1625): -Drop, drop, slow tears

Max REGER (1873-1916): -Introduzione e Passacaglia in re minore per organo

William BYRD (1539/40-1623): -Ave verum per organo e coro

Antonio LOTTI (1667-1740): -Crucifixus per organo e coro

Edward GRIEG (1843-1907): -Ave maris stella per organo e coro