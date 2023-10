Festival dei Luoghi Comuni 2023: il successo di pubblico conferma la bontà della nuova formula

La 5a edizione del Festival dei Luoghi Comuni si è chiusa a Cuneo domenica scorsa – 22 ottobre 2023, ndr – nel segno della soddisfazione degli organizzatori e degli ospiti, non solo per la grande partecipazione del pubblico che ha reso sold-out buona parte degli appuntamenti in cartellone, ma per il successo della formula completamente rinnovata dall’associazione culturale Cuadri.

Che il festival fosse nato sotto una buona stella lo si era capito fin dal principio, in quanto a fare da padre nobile all’evento con un video messaggio di auguri è stato proprio il Cardinale più giovane del mondo, il cuneese Monsignor Giorgio Marengo. Ad aprire le danze, quindi, sono stati l’antropologo e scrittore Marco Aime e l’editorialista di Repubblica Luca Borzani, che hanno riflettuto su come oggi nessuno si senta più vecchio e di come questo porterà a profondi cambiamenti culturali e sociali che si riverseranno sulle nuove generazioni. A seguire tre intensissimi giorni di laboratori di disegno dei personaggi Disneyrealizzati in collaborazione con Panini Comics e la redazione di Topolino, presente in grande spolvero con i disegnatori Blasco Pisapia e Simona Capovilla, capitanati dallo sceneggiatore Alessandro Sisti e dalla responsabile di redazione Serena Colombo, che hanno anche presentato il numero speciale di Topolino uscito in edicola pochi giorni prima del festival e omaggiato dalla Fondazione Azzoaglio Best Education agli oltre 450 gli studenti delle scuole primarie che hanno partecipato ai laboratori. Più di 300 studenti delle scuole superiori, invece, sono stati protagonisti dell’incontro svoltosi venerdì in collaborazione con Europe Direct di Cuneo e con la rivista italiana di geopolitica Limes, nel corso del quale l’analista geopolitico di Limes Mirko Mussetti e Matteo Fornara di Ispra hanno parlato dei fenomeni migratori giovanili da e verso l’Europa. Sabato si sono svolti due eventi collaterali alla mostra di CRC Innova “Charles M. Schulz. Una vita con i Peanuts”: l’incontro con il suo curatore Federico Fiecconi e Claudio Massari (rappresentante in Italia dello Schulz Museum di Santa Rosa in California e del mondo Peanuts Worldwide) e il laboratorio per famiglie sulla cuccia di Snoopy con l’attrice Eleni Molos e lo sceneggiatore Mario Mucciarelli. Nel weekend si sono poi svolte le passeggiate alla scoperta dell’intervento artistico sulla segnaletica stradale realizzato a settembre da Clet Abraham, accompagnati dallo street artist e dalle guide turistiche di Cuneo Alps. Domenica pomeriggio sold-out anche il laboratorio olfattivo guidato dalla antropoanalista Daniela Servidone e dal “naso” della Maison Tonatto di Torino Diletta Tonatto. A chiudere il programma, infine, l’analista geopolitico di Limes Federico Petroni e il direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo Gigi Garelli, che hanno provato a districare la matassa della drammatica questione di Israele e Gaza, della situazione interna alla Striscia, allo Stato ebraico, alla Cisgiordania e agli interessi che le grandi potenze mondiali hanno sulla regione.