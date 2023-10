Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni: un momento unico per l’allevamento e l’agricoltura di montagna

Lo scampanio festoso dei ‘rudùn’ al collo delle mucche, il mare morbido formato dalle migliaia di pecore che invaderà la strada, lo zampettare curioso delle capre in centro paese. Questi alcuni degli aspetti che attirano grandi e piccini alla grande sfilata del bestiame che si svolgerà nella seconda giornata della Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni (To), giovedì 2 novembre, a partire dalle 9. Quelli che partiranno mercoledì 1 novembre, alle 8, agli impianti sportivi del paese - dove verrà allestita la rassegna di prodotti enogastronomici locali, macchinari e accessori agricoli - saranno due giorni dedicati all’allevamento e all’agricoltura in ambiente montano e collinare. “È proprio questa caratteristica a rendere da oltre sette secoli la Fiera dei Santi un momento unico. Ormai sono numerose infatti le rassegne dedicate al mondo agricolo di pianura ma noi continuiamo a rimanere nel solco della tradizione, proponendo un momento di festa, di affari, e di scambio di competenze, tra chi lavora in ambiente collinare e montano” dichiara il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale.

Il grande meeting delle razze bovine, ovine, equine e caprine, in programma da giovedì mattina, con la rassegna zootecnica commerciale, le premiazioni dei campi migliori, e la gara di mungitura... sono tra gli appuntamenti più apprezzati tra gli addetti ai lavori. Così come c’è attesa per conoscere i nuovi espositori tra i circa 260 banchi della fiera commerciale di mercoledì e giovedì: “Oltre ai 70 banchi di prodotti alimentari tipici, ci saranno espositori con articoli di selleria, ferramenta, abbigliamento da lavoro e da montagna. Si potranno acquistare mantelli in lana, cappelli, stivali, bastoni per la transumanza e si potranno ammirare macchinari zootecnici e agricoli adatti al contesto particolare dell’attività in zona montana e collinare” annuncia Francesca Calò, agente della polizia locale di Luserna San Giovanni a cui è affidata la gestione degli espositori.

Ma la Fiera dei Santi sarà una festa anche per i non addetti ai lavori che potranno immergersi nelle tradizioni enogastronomiche ed economiche del territorio e ammirare greggi e mandrie che sono motivo di orgoglio per pastori e allevatori. “A loro verrà destinata una distesa di prati di circa 40.000 metri quadri in cui sosteranno migliaia animali” spiega il comandante della polizia locale, Massimo Chiarbonello. Per i visitatori, un percorso si snoderà nei prati, in modo da poter ammirare tutto il bestiame.

Diverse le occasioni per conoscere i gusti e i profumi della cucina locale durante la Fiera dei Santi. Mercoledì 1, dalle 11,30, i più golosi potranno scoprire i prodotti tipici della Val Pellice con una degustazione gestita dall’associazione allevatori di Luserna San Giovanni, in cui macellai e produttori di formaggi presenteranno le loro specialità. Giovedì 2, invece, il pranzo a base di polenta e salsiccia verrà preparato dalla Pro loco.

Gli organizzatori della Fiera dei Santi hanno pensato anche ai bambini per cui viene allestita la fattoria didattica e organizzata, dalle 15 alle 16 di mercoledì 1, la gara delle mini rotoballe.

Per scoprire il programma completo delle iniziative consulta la pagina Fb del Comune di Luserna San Giovanni a questo link: https://www.facebook.com/ComuneLSG