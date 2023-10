Il “Tartufo e Vino Party” del Ristorante La Cave di Saluzzo

Il Ristorante La Cave di Saluzzo, inaugurato solo pochi mesi fa, prosegue a distinguersi per la varietà di appuntamenti gastronomici di qualità che entusiasmano i tanti clienti che continuano a scegliere questo intimo ed eccellente locale.

Nato proprio per celebrare la cucina del territorio, i piatti sono sempre a base di prodotti rigorosamente locali, e vengono rielaborati con mano sapiente dallo Chef Jacopo Salvagno, titolare del locale. Insieme a Jacopo, troviamo Andrea, creativa pasticcera, e Francesca, attenta maître di sala.

Come ci tiene a dire Jacopo «È bandita la grande distribuzione, perché il valore e il rispetto delle nostre produzioni locali vengono prima di tutto», anche caffè e vini rispecchiano questa filosofia: i vini scelti sono quelli di piccole aziende che lavorano ancora “come una volta” raccogliendo a mano e producendo poco con quello che il terreno può offrire, ed il caffè è la produzione di un’azienda italiana, la B.Farm che, con una propria piantagione in Honduras, ha sviluppato una filiera socialmente responsabile, organica e sostenibile.

Per la cena a base di tartufo l’azienda che collaborerà alla serata è la Piemonte Rarity, una giovane e innovativa azienda che, grazie ad una piattaforma online, coniuga la “modernità” al rispetto totale della tradizione e dell’ambiente, mettendo in contatto su larga scala i piccoli produttori di tartufo che diversamente non avrebbero modo di farsi conoscere. Una piacevolissima scoperta dello staff di La Cave che incontrerà sicuramente l’apprezzamento dei commensali.

La proposta Tartufo e Vino Party è un’esplosione di profumi e sapori che soddisferà i palati più esigenti, regalando la sensazione di aver vissuto un’esperienza unica.

Poiché i posti sono limitati, Il locale consente trenta posti a sedere, è fondamentale la prenotazione: 366.4405810 - 349.8194517

Ristorante La Cave - Corso Piemonte 41/A - Saluzzo (CN) - Tel 349.8194517

ristorantelacave@outlook.com

Potere seguire La Cave su: Instagram e Facebook