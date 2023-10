La nuova stagione del teatro sociale Giorgio Busca di Alba raccontata dall’assessore Carlotta Boffa (FOTO e VIDEO)

È stata presentata nelle scorse settimane ufficialmente, la stagione teatrale albese con una coinvolgente serata che si è svolta nella sala “Michelangelo Abbado” del Teatro Sociale “G. Busca” e che ha visto il suo culmine nello spettacolo “Recital” di Gianfranco Jannuzzo.

Si è trattato di un appassionante spettacolo “one man show”, dove il protagonista tra ironia, comicità e riflessione, ha presentato alcuni brani inediti accanto a quelli che considera i suoi “cavalli di battaglia”, raccontando la sua Sicilia, piena di contraddizioni, allegra e amara, spensierata e triste, meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva. Attraverso la Sicilia in realtà Jannuzzo riesce a raccontare tutti noi italiani con uno straordinario senso dell’umorismo, capaci di ridere di tutto e di tutti e soprattutto, cosa ancora più importante, di noi stessi.

Abbiamo voluto incontrare l’assessore alla cultura del comune di Alba, Carlotta Boffa, per farci raccontare da lei gli spettacoli in programma e tutte le modalità per poter acquistare i biglietti, sia in abbonamento che per gli spettacoli fuori abbonamento.