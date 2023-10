"L’altra metà: la donna nell'arte", da Artemisia Gentileschi a Marina Abramović

A Casa Francotto (Busca) continua l’apertura della mostra L’ALTRA META’ - La donna nell’arte Da Artemisia Gentileschi e Marin Abramovic, curata da Cinzia Tesio e Rino Tacchella, composta da un percorso di 120 opere declinato al femminile dal Seicento ai giorni nostri. Domenica 29 ottobre, abbinata alla Mostra verrà organizzata (posti limitati e su prenotazione) l’iniziativa ALLA SCOPERTA DI BUSCA in collaborazione con Ingenium e i massari di San Giacomo. Con lo stesso biglietto saranno visitabili le visite alle Cave di alabastro e la restaurata cappella di San Giacomo Maggiore.

Lo Staff di Casa Francotto organizza visite guidate in mostra alle ore 15,00, 16,00 e 17,00.

In settimana verranno avviati i laboratori didattici per i bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che prevedono la riproduzione un’opera di Maria Lai, di opere di optical art e di opere performative, a seconda del livello di apprendimento.

L’evento ha aderito al progetto Agenda della disabilità. La presentazione dell’evento ha un video realizzato con la Lingua dei Segni e ogni opera è corredata da codici QR CODE con audio.

“Abbiamo voluto dedicare -spiega il Sindaco di Busca Marco Gallo- grande attenzione al tema dell’accessibilità e disabilità perché i luoghi di cultura devono proporre buone pratiche sul tema dell’inclusività”

La mostra è visitabile nei seguenti orari: venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18,30 e domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 18.30.

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 accederanno gratuitamente.





In mostra sono visibili le opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…





PROSSIMI APPUNTAMENTI





DA NOVEMBRE LABORATORI PER RAGAZZI

Scuole dell’Infanzia riproduzione dell’opera di Maria Lai L’ALBERO

Scuole Primarie realizzazione opere di OTPICAL ART

Scuole secondaria di primo grado riproduzione di performance fotografiche

Il tempo previsto per il laboratorio è di circa un’ora e mezza. Lo Staff di Casa Francotto mette a disposizione il materiale per la realizzazione del laboratorio. Costo previsto 3 euro a bambino.





Mercoledì 8 novembre alle ore 15,00 apertura straordinaria di Casa Francotto per l’incontro con l’artista Maria Rosa Ravera Aira.

___________________________________________________________________

DOVE

Casa Francotto, Busca - Piazza Regina Margherita - 12022 Busca (CN)

Telefono 3715420603 per prenotazioni

BIGLIETTERIA

INTERO 12 EURO

RIDOTTO 8 EURO (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16

GRATUITO ragazzi inferiori a 14 anni.