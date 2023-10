Saluzzo, per la rassegna di teatro per ragazzi "Un sipario tra cielo e terra" lo spettacolo "Scusa"

Anche per il 2023/24 si rinnova la collaborazione tra Ratatoj APS, la Compagnia Il Melarancio e il Comune di Saluzzo. La rassegna di Teatro per ragazzi "Un sipario tra Cielo e Terra", che dura ormai da 21 anni, è diventata un appuntamento tradizionale delle domeniche d'autunno per le famiglie saluzzesi e non solo. Sarà sempre il Cinema Teatro Magda Olivero, in via Palazzo di Città, 15 ad accogliere artisti e famiglie per un pomeriggio da trascorrere insieme, grandi e piccoli, per divertirsi, emozionarsi e crescere!

Domenica 5 novembre alle ore 17.00 il Collettivo Clochart presenta "Scusa"

E’ la storia di due sorelle in perenne litigio, come capita spesso, a imitazione dei litigi fra mamma e papa. Le due bambine non riescono a chiedersi scusa – o meglio, ci provano finché l’orgoglio non le riporta sulla strada del conflitto. “Perché mamma e papà ti hanno fatta!?!” dice l’una all’altra, dimenticandosi di essere stata proprio lei a chiedere una sorellina – a partire da questa affermazione nascerà la consapevolezza dell’importanza di chiedere scusa quando si sbaglia. Saper chiedere scusa influisce sulle nostre relazioni. Una semplice parola e un possibile litigio finisce in un abbraccio o una stretta di mano e tutto si risolve per il meglio. Ci sono molti modi di chiedere scusa, in certi casi vanno usati tutti, in altri ne basta uno. Così chiedere scusa può essere un gesto che rafforza l’amicizia, chiarisce i dubbi, un rimedio contro l’odio.

Età consigliata dai 5 anni

Ingresso intero 6.00 €, Ingresso ridotto 5.00 € sotto i 10 anni + enti convenzionati

Gratuito sotto i 3 anni.

Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini)



PER INFO: biglietteria@melarancio.com I biglietti saranno acquistabili al botteghino del teatro dalle ore 16.00.