Savigliano, pomeriggio di letture tratte dal libro “Misto archivio” di Chiara Avidano

È in programma per giovedì 26 ottobre, alle 17.30, presso la Sala Sant'Agostino della Biblioteca civica “L. Bàccolo” un pomeriggio di letture tratte dal libro “Misto archivio” di Chiara Avidano.

Si tratta di una raccolta d'esordio di liriche che compone, pagina dopo pagina, la rete delle relazioni che si sono intrecciate nella vita dell’autrice. «Sono pensieri poetici che attraversano momenti di vita e toccano l’intreccio delle relazioni che l’hanno attraversata – spiega Avidano –. Vorrebbero essere uno spunto per chiunque voglia fermarsi un po’ su emozioni e sentimenti vissuti».

Riguardo l'autrice, Chiara Avidano nasce a Milano il 23 settembre 1976 e diventa torinese nel giro di qualche anno. Dopo la laurea in Lettere Moderne, dapprima collabora con alcuni giornali locali e per qualche tempo scrive articoli di costume e cultura sull’inserto “NordOvest” del Sole24Ore. Incontra il mondo dell’enogastronomia e comincia ad occuparsi di comunicazione e marketing in un progetto di valorizzazione gastronomica della Regione Piemonte. Prosegue poi il suo percorso professionale come freelance lavorando nell’ambito della comunicazione e progettazione in settori diversi.

Nel corso dell'incontro saviglianese, l'autrice dialogherà con Silvia Ramasso, editrice di “Neos Edizioni”. L'ingresso è libero.