Forza Italia verso il congresso provinciale, il primo del dopo-Berlusconi

Non solo Fratelli d’Italia, anche Forza Italia (almeno così pare) andrà a congresso tra fine anno e inizio 2024.

La segreteria nazionale ha approvato la scorsa settimana i regolamenti per lo svolgimento dei congressi delle grandi città e di quelli provinciali. “Una novità sarà la partecipazione diretta degli iscritti, nel rispetto - spiega una nota del partito - della trasparenza e della sana competitività”.

Una considerazione che può apparire pleonastica ma non per un partito-azienda che aveva in Silvio Berlusconi il padre-padrone della forza politica da lui costruita a sua immagine e somiglianza. Nello specifico, i criteri per l'attribuzione del numero dei delegati al congresso nazionale saranno legati ai voti ottenuti alla Camera, nel proporzionale, nelle ultime politiche del 25 settembre 2023 e al numero dei tesserati.

Il congresso nazionale si svolgerà a Roma al Palazzo dei Congressi e il tesseramento si concluderà a fine mese.

La stagione dei congressi territoriali partirà subito dopo e prenderà il via con le assise nelle regioni più piccole, partendo dall'ultima settimana di novembre e proseguendo nei mesi di dicembre e gennaio. L’ultimo congresso provinciale nel Cuneese – lo ricordiamo - si era svolto a Cervere nell’aprile 2019, a ridosso delle elezioni regionali.

Alcuni importanti protagonisti di quell’assise, che aveva riconfermato alla segreteria provinciale l’avvocato Maurizio Paoletti, sindaco di Boves, hanno nel frattempo cambiato casacca. Così è avvenuto per lo stesso Paoletti, transitato poco tempo fa in Fratelli d’Italia e per Rocco Pulitanò, ora braccio destro del capogruppo FdI Paolo Bongioanni, che era stato candidato alle regionali nella lista forzista provinciale. Ma il cambio più significativo avvenuto in questo lustro, in cui è radicalmente cambiata la geografia politica, era stato quello del deputato monregalese Enrico Costa, ora vicesegretario nazionale di Azione, il partito di Carlo Calenda.

Oggi commissario del partito azzurro in provincia di Cuneo è il cerverese Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale. Toccherà a lui, insieme al responsabile regionale e ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo stabilire la data del congresso provinciale.

Graglia, in questi mesi, ha nominato d’ufficio circa 200 coordinatori sul territorio anche se - a quanto risulta per ammissione di alcuni dirigenti locali - il numero dei tesserati è andato drasticamente riducendosi al punto che in alcune delle “sette sorelle” della Granda si contano sulle dita di una mano.