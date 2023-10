Calcio Serie D: quattro anticipi nel girone A, Alba e Bra in campo domenica

Bra in azione (foto A.Lusso)

Nel prossimo fine settimana si gioca la decima giornata del girone A di Serie D.

Già quattro le gare anticipate a sabato 28 ottobre, visto l'approssimarsi di un nuovo turno infrasettimanale (mercoledì' 1 novembre è in programma l'undicesimo turno).

Scenderanno in campo sabato, per la prima volta in stagione nell'orario "invernale" che prevede il fischio d'inizio alle 14,30: Ligorna-Albenga, Pinerolo-Alcione Milano, Chisola-Lavagnese, Fezzanese-RG Ticino (quest'ultima alle 16).

Regolarmente in campo domenica pomeriggio, fino a nuove indicazioni, le altre partite (14,30). Tra queste Alba Calcio-Asti e Derthona-Bra. Completano il quadro: Chieri-Varese, Gozzano-Vogherese, Pont Donnaz-Borgosesia, Sanremese-Vado.