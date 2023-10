Fabrizio Ferrero e Nicolas Pighin in finale al Cupra Padel Tour 2023

Quando passione e lavoro coincidono, tutto diventa possibile: Fabrizio Ferrero di Centallo, responsabile della logistica e della posa dei campi di PERARIA, è di fatto un grande appassionato, ma anche un buon giocatore di Padel. Tanto da mettersi in gioco in prima persona e partecipare a uno dei tornei più blasonati, il Cupra Padel Tour2023, con Nicolas Pighin, torneo che ha avuto inizio a maggio 2023 e ha visto coinvolti, campi e atleti, in tutta Italia.

La coppia, dopo aver vinto le sfide a eliminazione diretta, è approdata alla finale che si è tenuta a Villa Pamphili Padel Club e l’Hotel Villa Pamphili, dal 21 al 23 ottobre 2023. Per l’occasione, oltre a vincitori e vincitrici provenienti da tutte le tappe, sono stati presenti ospiti VIP, ex-leggende del calcio, giornalisti e CUPRA Padel Ambassador (campioni Internazionali), che si sono cimentati con esibizioni, clinic e sfide dal vivo.

Fabrizio Ferrero e Nicolas Pighin, non hanno purtroppo raggiunto il podio, ma hanno vissuto un’esperienza entusiasmante e significativa, in questo sport che sta raccogliendo sempre più consensi nel nostro Paese.