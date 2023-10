La Ginnastica Alba sulla pedana della Coppa del Mondo con atlete neivesi

Dal 19 al 22 ottobre la città di Chiari, in provincia di Brescia, ha ospitato la finale della Coppa del Mondo di ginnastica estetica di gruppo. Grande emozione per le atlete neivesi Sofia Sigrist ed Eli Vojovska, che sono scese in pedana, insieme all'istruttrice neivese Silvia Bruno, nel free program Allieve 12/14, classificandosi al quinto posto.

Quattro le giornate di gara in cui si sono alternate sulla pedana del palazzetto dello sport di Chiari oltre 1.500 ginnaste provenienti da 24 Paesi del mondo. Le prime squadre a scendere in campo sono state le partecipanti al Mediterranean countries e all’Open International AGG Tournament.

Nelle ultime due giornate si sono confrontate le ginnaste partecipanti alla tappa Finale della Coppa del Mondo. La Società Ginnastica Alba è scesa in pedana nelle giornate di giovedì e venerdì con tre squadre, campionesse nazionali 2023, Allieve 10/12 short program, Senior short program, Allieve 12/14 free program.

Nel Mediterranean countries medaglia d’oro per la squadra Allieve 10/12 (Campigotto Lucia, Cane Giada, Lanzone Miriam, Manera Greta, Rainero Anna, Sandu Ginevra Amanda) e argento per la squadra Senior (capitano Voglino Francesca, Caushllari Erisa, Giordano Micaela, Manzone Giulia, Petrova Eva, Tibaldi Chiara).

Quinto posto per le Allieve 12/14 nel free program (Borlengo Alice, Mo Debora, Pisoni Lucia, Rivella Lucia, Rubino Sofia, Sigrist Sofia, Vojovska Eli). La squadra Senior è stata protagonista delle cerimonie di apertura e chiusura e della sfilata delle bandiere che hanno impreziosito l’evento mondiale e appassionato il pubblico.



La direttrice tecnica della Ginnastica Alba si è complimentata con le ginnaste per la serietà e l’impegno con cui hanno affrontato la competizione di altissimo livello, ben figurando tra le migliori squadre del mondo.

La competizione è stata organizzata dalla società ASD Ritmica CG2000, in collaborazione con la FISAC (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici) , che ha preso in carico una delle gare più importanti del calendario internazionale agonistico IFAGG, avendo la Turchia rinunciato all’organizzazione.