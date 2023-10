Danilo Di Vincenzo della P.A.S.S.O. conquista la medaglia d'argento al Trofeo Today International

“Gara reinserita in calendario all’ultimo e vuoi non andare? Assolutamente no perché le gambe hanno ancora fame e una bella gita famigliare in quel di Santa Maria degli Angeli ad Assisi può essere il modo migliore per concludere la stagione” - è ciò che ha pensato il forte ciclista di Roata Chiusani Danilo Di Vincenzo prima di partire per il Trofeo Today International.

Domenica 22 ottobre è arrivata quindi una grande soddisfazione in casa Polisportiva P.A.S.S.O. del presidente Maurizio Tallone: secondo posto per Di Vincenzo, al termine di una gara caratterizzata da una temperatura gradevole e da un percorso davvero suggestivo, patrimonio UNESCO.

“Alcune settimane fa avevo dichiarato ai giornali che la mia stagione agonistica era conclusa, ma poi è arrivata questa opportunità e sono davvero felice di esserci stato; tempo di disfare le valigie e finalmente inizierò a pensare solo più agli allenamenti in vista della stagione 2024.”, afferma Di Vincenzo.