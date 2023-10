Tennistavolo: A4 Verzuolo, il punto dopo le gare del weekend

Una vittoria ed una sconfitta per le formazioni verzuolesi impegnate, sabato 21 ottobre, nella terza giornata del campionato di B1.

L’A4 Tonoli ha sconfitto per 5 a 4 l’Aon Milano al termine di un match combattutissimo, durato quasi 5 ore. Match winner della partita Mattia Garello che si è aggiudicato tutti i tre incontri disputati. Gli altri due punti sono stati conquistati da Vladimir Sych e Simone Garello che hanno vinto una partita ciascuno. Grazie a questa preziosa vittoria l’A4 Tonoli raggiunge in classifica l’A4 Scotta che ha subito la prima sconfitta stagionale ad opera del Biella. La giovane formazione verzuolese, vera rivelazione di inizio campionato, è stata in questa occasione poco fortunata ed ha dovuto arrendersi per 5 a 4 al termine di un match molto equilibrato. I verzuolesi hanno iniziato molto bene la partita portandosi addirittura in vantaggio per 4 a 2, ma, quando ormai i giochi sembravano fatti, hanno subito la reazione degli avversari che si sono aggiudicati gli ultimi tre incontri. Le due compagini verzuolesi condividono ora il primato in classifica proprio con il Biella che ha disputato però una partita in meno.

Domenica 22 era in programma anche il primo match della Coppa Europea Intercup che ha visto l’A4 Tonoli Scotta superare senza eccessivi problemi la formazione tedesca del Zellertal. I verzuolesi si sono infatti imposti per 4 a 0 al termine di una partita dominata dagli atleti di casa. Il prossimo impegno di coppa vedrà la formazione verzuolese impegnata in trasferta sul campo del Charenton di Parigi.