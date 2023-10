Roccavione, Cristian e "l'uriin" di undici chili: “Mi ha ricordato il nonno, grande appassionato”

In italiano è conosciuto come “grifola frondosa”, ma in Piemonte è più comunemente appellato barbisin, uriin o pruna (a seconda delle zone). Si tratta di un fungo che cresce di solito sotto le piante di castagno, ma non in una quantità tale da renderlo comune. E tutt'altro che comune è stato il ritrovamento di un esemplare di undici chili e trecento grammi nei boschi attorno a Roccavione.