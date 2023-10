Volley maschile: il punto sul settore giovanile del VBC Mondovì

Doppia sconfitta per le formazioni del VBC Mondovì nella seconda giornata dei Campionati Territoriali U.17 e U.15.

Nonostante le sconfitte, però, le prestazioni delle due compagini monregalesi debbono considerarsi positive, avendo entrambe giocato alla pari con due avversarie di alto livello sia tecnico che fisico.

Nel Campionato U.17 un VBC forzatamente rimaneggiato (assenti l’ infortunato Leandro e Michelotti per motivi famigliari) viene superato dal Cuneo Bianco per 3-1 (25-21, 24-26,25-20,25-21), disputando comunque una gara nel complesso positiva.Nel primo set i monregalesi guidati da Loris Ferrero e Matteo Bessone (Marabotto, Rolfo, capitan Fichera, Stefanoni, Albesano e Candela, con inserimento di Monge nel quarto set, unico presente in panchina) hanno tenuto sino al 10 pari, poi i cuneesi hanno allungato (18-14,22-17), chiudendo 25-21. Nella seconda frazione Cuneo parte forte e si porta prima sul 10-5, poi sul 19-16, ed infine sul 22-20, ma i monregalesi non demordono e prima pareggiano sul 23 pari e poi chiudono ai vantaggi 26-24. Nel terzo set vi è equilibrio sino al 14 pari, poi Cuneo allunga (21-18) e chiude 25-20. Nella quarta frazione i cuneesi stanno sempre avanti nel punteggio (11-5,16-11,21-17) e chiudono 25-21.

VBC MONDOVI’: Fichera (K), Marabotto, Rolfo, Stefanoni, Albesano, Candela, Monge, Albesano. ALL: Ferrero-Bessone

Nel Campionato U.15 il VBC Mondovì conquista un preziosissimo punto contro il forte Savigliano, una delle squadre favorite per il successo finale, arrendendosi 3-2 (23-25,25-20,25-22.18-25,10-25) dopo oltre 1 ora e 40’ di gioco. Nel primo set vi è stato equilibrio sino al 14 pari, poi i saviglianesi hanno allungato 20-15. I monregalesi guidati da GiamPiero Grenna (Piazzo, Ludovico Cuniberti, capitan Stefanoni, Kosara, Albesano, Terreno, il libero Garello, con inserimenti di Matteo Cuniberti, Giraudo, De Sanctis, Bonello, Bella e del secondo libero Mazzucchi), con Matteo Cuniberti al servizio, hanno recuperato sino ad ottenere la parità sul 20-20. La situazione è stata incerta sino al 23-23, quando il Savigliano ha piazzato lo spunto vincente, chiudendo in volata 25-20. Nella seconda frazione i monregalesi, con Bonello in campo e capitan Stefanoni al servizio, si portano sul 16-10, quindi controllano la situazione (22-18) e chiudono 25-20, mentre entra Giraudo al centro. Nel terzo set, con Bonello e Giraudo confermati in campo, vi è equilibrio sino al 9 pari, poi i monregalesi allungano e si portano prima sul 16-13, poi sul 22-19 ed infine chiudono 25-22. Nel terzo set il Savigliano parte meglio e sta sempre avanti (12-8,21-15) sino al definitivo 25-18. Anche il quinto e decisivo set vede i saviglianesi guidare costantemente nel punteggio (8-2,12-6) sino al conclusivo 15-10.

VBC MONDOVI’: Stefanoni (K), Piazzo, L. Cuniberti, Kosara, Albesano, Terreno, Garello (L1), Mazzucchi (L2), Matteo Cuniberti, Giraudo, De Sanctis, Bonello, Bella. ALL: Grenna-Mazzucchi