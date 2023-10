"Si parla di inquinamento delle auto con relative limitazioni, ma il liquame non inquina?"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttore,

premetto che rispetto il lavoro degli agricoltori e sono consapevole di quanto sia indispensabile per la nostra sopravvivenza.

Allo stesso tempo non giustifico comportamenti altamente scorretti nei confronti di chi vive nelle zone di campagna.

Una volta chi abitava in città invidiava chi risiedeva nei paesini, immersi nel verde, dove si respirava aria “buona” e non lo smog inquinante di auto/autobus, ecc… . Ma è proprio così?

Quando mi lamento mi sento rispondere: “Hai scelto tu di avere la casa in mezzo ai campi!”.

Ma questo forse significa che chi li coltiva ha solo diritti e nessun dovere? Significa che può mancare di rispetto alle persone e all’ambiente?

Si parla di inquinamento delle auto con relative limitazioni, ma il letame o peggio liquame non inquina?

I volumi crescenti e ingestibili di liquami zootecnici inquinano suolo, acqua e aria.

I campi agricoli, e parlo nello specifico di Genola, sono usati come siti per smaltimento all’aria aperta di liquami.

Questi sono ricchi di ammoniaca che nell’aria reagisce e forma particolato fine, conosciuto come polveri sottili, componenti che hanno un forte impatto sulla salute e sull’ambiente.

L’aspetto più grave è che, non solo i campi vengono allagati dal liquame più e più volte nel giro di pochissimo tempo, ma non si rispetta nemmeno la distanza dalle case, né tanto meno si ha l’accortezza di rigirare la terra in tempi brevi e con i mezzi appropriati.

La terra viene rigirata giorni dopo, se non anche un mese dopo lo spargimento, come successo in piena estate!

Il peggio è stato vedere le botti piene di liquame scaricare direttamente nei fossi!

Forse quello che manca, dato che il buon senso non è sufficiente, è che l’organo preposto ai controlli facesse maggiormente il suo dovere e iniziasse a fare controlli, proprio come lo si fa per le automobili, dato che l’uomo da solo pensa solo al suo interesse, se così si può dire, perché spesso vive nei dintorni e l’inquinamento lo subisce anche lui!

Lettera firmata, Genola