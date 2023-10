A Diano d'Alba stanziati 392.000 euro per la sicurezza del territorio

Proseguono i lavori pubblici e la progettazione a Diano D'Alba: 392.000 euro sono stati concessi dalla Regione e serviranno per la messa in sicurezza del territorio; nel dettaglio 131.000 per i lavori sul rio Montelupo, 108.000 per il rio Pittatori e il ponte della Pietra e 153.000 per la stabilizzazione del muro di via Regina Margherita.

Tra le opere effettuate, la sostituzione degli infissi esterni del Comune, grazie anche a un contributo economico del Ministero della transizione ecologica. Lavori di asfaltatura e di manutenzione hanno riguardato anche le strade: via Parisio, via Carzello, via Romino, via Pittatori (interessata anche dall'inserimento di un nuovo guard rail), via Abelloni, via Cagna, via Torretta. Sono anche iniziati i lavori che porteranno a una totale riqualificazione dell'area sportiva in Valle Talloria.

"Un ringraziamento al governatore Alberto Cirio, ai consiglieri e allo staff tecnico, un grazie anche a chi collabora a vario titolo per il conseguimento del bene comune", ha affermato il sindaco di Diano d'Alba Ezio Cardinale.