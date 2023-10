A Saliceto è Halloween con "Castelli in Giallo Kids"

Questo Halloween, immergetevi in un mondo incantato di mistero e fascino al Castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto, dove il festival "Castelli in Giallo Kids" prende vita per una giornata indimenticabile per le famiglie!

Sabato 28 ottobre appuntamento alle 16.30 nel cortile del castello, dove tutti i bambini verranno guidati da strani personaggi in maschera lungo le vie del paese per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”.

Alle 18.00 ritorno al castello dove si terrà Storie di Fantasmi, lo spettacolo itinerante per famiglie a cura di Fulvia Roggero e interpretato dagli attori del Teatro delle Dieci.

“Non c’è niente di meglio di una bella storia di fantasmi” diceva Oscar Wilde. Fantasmi malinconici o inquietanti, burloni, languidi o dolcissimi ma tutti alla ricerca di un po’ di pace. Alcuni fantasmi arrivati da chissà dove, si raduneranno, nei giorni di Halloween, in alcuni castelli del Piemonte, per raccontare al pubblico terrestre le loro storie raccapriccianti, piene di fascino, mistero e paura. In questo momento speciale ad essi è concesso mostrarsi in pubblico, per vedere e farsi vedere, per mostrare il proprio lenzuolo spettrale, per parlare e intrattenersi, come si suol dire… con qualche “anima viva”.

Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, verrà ripetuto alle 20.30, alle 21.30 e alle 22.30.

Durante la serata, nelle sale del castello, saranno presenti per degustazione e acquisto prodotti le aziende Boschetto Alta Langa (produzione vini) e Le Langhette (produzione formaggi tipici del territorio).

Qualsiasi umano o pupazzo con maschere e travestimenti sarà il benvenuto! Per tutti i bambini partecipanti ci sarà una gustosa sorpresa.

Per partecipare a tutte le attività della giornata è gradita la prenotazione.

Ingresso allo spettacolo Storie di Fantasmi: 8 euro

“Dolcetto o scherzetto” gratuito

Prenotazioni su www.castelliaperti.it; info@castelliaperti.it – 339 2425021

Castelli in Giallo è promosso dall’Associazione Amici di Castelli Aperti, patrocinato dal comune di Saliceto e sostenuto dalla Regione Piemonte