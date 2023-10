Alla biblioteca civica di Alba gli adulti protagonisti dei laboratori artistici

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba propone un nuovo laboratorio artistico dedicato agli adulti dal titolo “Appunti di viaggio”, organizzato in collaborazione con Lollipop – spazio creativo.

Tre incontri della durata di due ore ciascuno pensati per unire le parole alla creatività: partendo da materiali sempre diversi e utilizzando ogni volta tecniche differenti i partecipanti si cimenteranno in prima persona nella realizzazione di piccoli manufatti artistici.

Si comincia sabato 4 novembre, alle ore 15.30, con il laboratorio “Arabeschi”. Il corso prosegue sabato 25 novembre con “Continenti”, un pomeriggio dedicato alla sperimentazione utilizzando vari attrezzi di stesura e colori creati dalle spezie (curcuma, paprica, caffè…).

Sabato 16 dicembre, l’ultimo appuntamento dal titolo “Con il naso all’insù” avrà per protagonisti i timbri in gomma eva e differenti tipi di carta che verranno composti per creare paesaggi poeticamente metropolitani. Il materiale necessario per lo svolgimento delle attività viene fornito dalla Biblioteca.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Si specifica che il primo appuntamento è già esaurito, mentre per l’incontro del 25 novembre le prenotazioni verranno aperte il 31 ottobre e per quello del 16 dicembre inizieranno il 21 novembre.