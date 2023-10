Brossasco, va deserto il bando per la gestione della Porta di Valle

È andato deserto il bando indetto dall’Unione montana per la gestione della Porta di Valle di Brossasco.

Alla scadenza, fissata per mercoledì 13 ottobre, non è stata presentata alcuna offerta per cui il bando dovrà essere riproposto con conseguente dilatazione dei tempi di riapertura.

Risulta che alcuni soggetti interessati avessero richiesto informazioni ma poi, all’atto pratico, nessuno si è fatto avanti.

La procedura di gara si era resa necessaria per il recesso anticipato di dieci anni dei precedenti gestori, i coniugi Orusa, attivi alla Porta di Valle dal 2008.

Nel bando erano indicati i servizi che dovranno essere erogati, tra i quali la partecipazione alle attività della rete del progetto Terres Monviso e l’apertura al pubblico 5 giorni a settimana, di cui obbligatoriamente il sabato e la domenica e con un orario minimo di apertura giornaliera di otto ore, per almeno 48 settimane all’anno, con particolare riferimento ai periodi di alta stagione turistica.

La durata della nuova gestione era fissata in 15 anni; all’affidatario era richiesto un canone di circa 8 mila euro annui da versare per dieci anni al gestore uscente e poi all’Unione Montana Valle Varaita.

Il bando prevedeva a carico del concessionario anche tutti gli oneri connessi alla gestione della struttura, come spese riscaldamento, energia elettrica, consumi idropotabili, pulizia, manutenzioni ordinarie, assicurazione e costi generali.

Inoltre, era anche richiesto il rimborso della quota Imu annuale da versare al Comune di Brossasco dall’Unione Montana, pari a 2.348 euro, cifra variabile negli anni a seconda delle determinazioni delle tariffe comunali.

Ora l’Unione dovrà riproporlo non si sa ancora se alle stesse condizioni o con qualche variazione per renderlo più appetibile.

Dati i tempi stretti appare difficile che la Porta di Valle possa tornare in funzione per il periodo natalizio.