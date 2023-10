Carrù, il "Il teatro bestiale" di A.S.Se.A. Onlus entra nelle scuole del Piemonte

Grazie al contributo della Regione Piemonte -Assessorato Infanzia dell’Assessore Caucino, della - DIREZIONE WELFARE, del Comune di Carrù con Patrocinio e di A.S.Se.A. ONLUS, durante l’anno scolastico 2023/2024 molti studenti piemontesi parteciperanno ad un progetto di E.A.A. (Educazione Assistita con Animali) con il cane. Infatti, alcuni Istituti Comprensivi di 5 province Piemontesi (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino) saranno coinvolti nel progetto - Il Teatro bestiale “6 zampe all’opera” – metodo di A.S.Se.A. ONLUS®- rivolto a classi fino alla secondaria di primo grado, per un totale di circa 1400 allievi, nell’ambito di “Realizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione sul benessere animale nel contesto sociale attraverso interventi assistiti da animali d’affezione”.

A.S.Se.A. ONLUS è un’associazione che si avvale dei principi degli I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali, già pet-therapy) per svolgere la sua attività in ambito sanitario e socio-assistenziale. Lo scopo di A.S.Se.A. è quello di ottenere e valorizzare i benefici fisici e psichici derivanti dalla vicinanza di animali da compagnia in soggetti che vivono forme di disagio. Grazie alla alta professionalità e competenza, A.S.Se.A. ONLUS ha elaborato metodi con protocolli per gli IAA idonei a soddisfare fini educativi e pedagogici, lavorare sui disturbi DSA e Neurodiversità, e di co-terapia per difficoltà in infermità croniche e neuro-muscolari degenerative. Tali metodi sono registrati a livello internazionale.

I programmi di E.A.A. sono finalizzati a stimolare e valorizzare il normale sviluppo dei processi inscindibili di sviluppo motorio e sviluppo psichico.

Nello specifico, l’attività educativa col METODO Teatro Bestiale A.S.Se.A.® prevede una rappresentazione teatrale, ad alto valore educativo, con la realizzazione di giochi di ruolo, che vedono come protagonisti i bambini/ragazzi ed i cani. Coinvolgendo una professionista nel campo, agli alunni verranno insegnate l’impostazione delle posture corporee, l’impostazione vocale e il baricentro corporeo.

Facilitare la comunicazione e l'interazione, l’espressività globale del bambino o l’adolescente attraverso il gioco, il corpo, il movimento favorendo la socializzazione con i propri coetanei sono alcuni degli obiettivi che si pone il progetto. Quanto appena citato favorisce, attraverso il contatto fisico con l’altro/a, la comunicazione più diretta a cogliere le emozioni che rendono più viva ed empatica l’esperienza con il cane. Nello specifico la relazione con il cane permette di acquisire una maggiore consapevolezza nel dare e ricevere uno scambio emotivo.

Diversi studiosi hanno infatti dimostrato che l’interazione fisica uomo-animale (come le attività di cura, il grooming, le coccole, i giochi) determina ricadute positive in termini di salute fisica “a breve termine” sia per l’uomo sia per l’animale e a livello psicologico offre la possibilità di conoscersi di più (alto valore pedagogico) e superare molti blocchi emotivi.