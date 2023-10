CNA Turismo e Commercio Piemonte protagonista alla 60esima edizione del Ttg di Rimini

CNA Turismo e Commercio Piemonte ha partecipato alla 60ª edizione TTG di Rimini, la più importante fiera del settore turistico in Italia e tra le più importanti d’Europa.

All’interno dello stand collettivo CNA Business Meeting si sono svolti 350 incontri con buyer del turismo internazionale (USA, UK, Francia, Spagna, Cina, Giappone, Australia, Argentina, Canada, Germania, Israele, Brasile, Cile, Norvegia, Islanda, Ucraina, Turchia, Croazia, Messico) durante i quali CNA ha presentato oltre 500 pacchetti turistici e promosso i nostri territori.

Le attività delle tre aree dello stand CNA – Business Meeting, Speech e Workshop – sono state aperte dall’evento sul “Percorso europeo del turismo per un settore più green, digitale e resiliente” che ha visto la partecipazione di Misa Labarile, responsabile Turismo della Commissione europea DG GROW.

L’intervento conclusivo, a chiusura di tutte le attività, è stato affidato al Segretario Generale CNA, Otello Gregorini, sul tema “Il turismo esperienziale: valore e cultura del Made in Italy”. Gregorini ha evidenziato come l’Italia ha nel turismo una fondamentale prospettiva perché su questo segmento abbiamo la materia prima, abbiamo la fattura del nostro Paese per come è fatto, la sua geografia e la sua articolazione dove le leve del mondo dell’artigianato contribuiscono a valorizzare il nostro Made in Italy.

Davide Padroni coordinatore regionale commercio e turismo CNA Piemonte: “La presenza di CNA Turismo e Commercio Piemonte costituisce un ottimo segnale per tutte le imprese che, soprattutto negli ultimi anni, hanno dovuto fare fronte a varie crisi, dalla pandemia all’aumento dell’inflazione. Il turismo esperienziale rappresenta un asset sempre più importante, che si sposa con il consumo responsabile e il marketing di territorio. Il nostro territorio quest’anno ha registrato numeri davvero record: un andamento confermato anche dai numeri dell’aeroporto di Torino, che dall’inizio dell’anno ha contato 2.268.490 passeggeri, in aumento del 18.7% rispetto al 2022”