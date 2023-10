Comunità Energetiche: Confartigianato Cuneo presenta la prima fase del suo "progetto pilota"

Le Comunità Energetiche sono un tema di visione, grazie alle quali sarà possibile raggiungere grandi risultati in termini di sostenibilità ambientale attraverso la condivisione dell’energia. È necessario quindi far crescere in ognuno dei soggetti coinvolti – cittadini, imprese, associazioni ed istituzioni – una piena consapevolezza del bisogno di “prendersi cura” del Pianeta, creando i presupposti necessari a garantire il futuro per le nuove generazioni.

Questo il senso dell’incontro, organizzato a Cuneo lo scorso 24 ottobre dall’organizzazione di Categoria, per presentare l’avvio del “progetto pilota” sulle Comunità Energetiche e rientrante nelle iniziative della “Settimana per l’energia e la sostenibilità” promossa in tutta Italia da Confartigianato Imprese nazionale.

Confartigianato Cuneo ha infatti recentemente attivato sul territorio provinciale un progetto sulle cabine primarie site nei Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Savigliano. L’iniziativa, realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo, si articola, dopo la fase di studio e analisi, attraverso un percorso formativo e informativo al quale si affianca la valutazione per la realizzazione di alcune Comunità con il coinvolgimento di partner qualificati e competenti in materia (Environment Park, parco scientifico e tecnologico per l'ambiente) e il convinto sostengo di istituzioni e stakeholder (Amministrazioni comunali coinvolte e Fondazione CRC).

Ai lavori dell’incontro, condotti da Joseph Meineri, direttore generale Confartigianato Imprese Cuneo, hanno partecipato Stefano Dotta del Green Building Lab Manager – Environment Park, e Davide Merlino, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC.