Cooperazione Italia-Francia: al tavolo di Torino anche la Granda, occhio a infrastrutture e difesa idrogeologica

Cuneo sarà presente all’avvio delle attività del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese istituito dal Trattato di cooperazione bilaterale rafforzata tra la Francia e l’Italia.

La riunione che si terrà a Palazzo Carignano a Torino il prossimo 31 ottobre, sarà presieduta dal Ministro degli esteri Antonio Tajani e dalla collega francese Catherine Colonna. Obiettivo dell’incontro è raccogliere le preoccupazioni e i desideri dei territori transfrontalieri per arrivare a un programma di lavoro condiviso.

Il primo incontro del tavolo di cooperazione è infatti diviso in due parti: la prima parte prevede che i rappresentanti degli enti locali italiani e francesi presentino “le difficoltà concrete che richiedono soluzioni a breve termine”. La seconda parte si concentrerà invece sui progetti “a medio e lungo termine per lo sviluppo di bacini di vita transfrontalieri”.

Dalla Conferenza dovrà nascere un programma di lavoro pluriannuale e un calendario di incontri del Comitato. Così la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: “Insieme al Presidente della Provincia Luca Robaldo, richiameremo ancora una volta le necessità del territorio cuneese soprattutto in merito ai collegamenti stradali e ferroviari con la Francia. Evidenzieremo anche il tema della difesa idrogeologica, una questione diventata urgente per il nostro territorio, viste le estati di siccità o i gravi eventi atmosferici come la tempesta Aline dei giorni scorsi che ha causato danni alla potabilità dell’acqua. È importante che la Città di Cuneo sia rappresentata in quel tavolo: il Trattato del Quirinale e il conseguente Comitato sono per Cuneo, in questo momento fortemente penalizzata, un’occasione indispensabile di incontro e collaborazione con la Francia”.

Nell’elenco dei partecipanti della delegazione italiana figurano i vertici delle Regioni confinanti con la Francia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna e Toscana), i sindaci delle città metropolitane di Torino e Genova, i presidenti delle Province di Cuneo e Imperia, i sindaci di Aosta e Cuneo, oltre ad alcuni parlamentari.

Il territorio cuneese sarà quindi rappresentato, oltre che dal Presidente della Provincia e dalla Sindaca di Cuneo, anche dall’on. Chiara Gribaudo, in rappresentanza del Parlamento, e dal presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano.