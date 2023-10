Costigliole Saluzzo: candidata al PNRR la ristrutturazione dell'ex scuola di Ceretto

Prosegue il lavoro del Comune di Costigliole Saluzzo in relazione ai vari bandi e progetti PNRR. In questo momento - informa il vicesindaco Nicola Carino - sono attivi i cantieri del nuovo polo scolastico, i primi cantieri del bando borghi e a breve si avvieranno i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido.