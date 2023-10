Costigliole Saluzzo, cantieri aperti per lavori relativi al PNRR

In questo momento sono attivi i cantieri del nuovo polo scolastico, i primi cantieri del bando borghi e a breve si avvieranno i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido.

Prosegue il lavoro del Comune di Costigliole Saluzzo in relazione ai vari bandi e progetti PNRR.

Nei giorni scorsi, inoltre, il Comune di Costigliole Saluzzo ha candidato sul fondo per lo sviluppo dei comuni un progetto per la ristrutturazione della ex scuola di Ceretto, edificio di proprietà comunale e sede della Pro loco della frazione.