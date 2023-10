Cuneo: al comando carabinieri Forestale la visita del generale di corpo d'armata Andrea Rispoli

Nel corso dell’incontro il Comandante del Gruppo ha illustrato i dati dell’attività operativa, evidenziando come anche nel corso del 2023 sia stata svolta un’intensa attività di prevenzione con oltre 11 mila controlli che ha scongiurato danni al prezioso patrimonio naturale della provincia. L’attività di contrasto agli illeciti ambientali, condotta in piena sinergia con i Reparti dell’Organizzazione territoriale e con le altre specialità dell’Arma dei Carabinieri, ha portato a 230 segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per varie aggressioni all’ambiente e alla contestazione di sanzioni ammnistrative per oltre 800.000 euro.