Fondazione CRC mette in vendita lo stabile ex Ubi di piazza Europa

La Fondazione CRC è giunta alla decisione di mettere in vendita l’edificio sito in piazza Europa, all’angolo con corso Brunet, già sede di uffici UBI Banca ed acquistato nel 2019.

In questi anni la Fondazione ha effettuato analisi tecniche e approfondimenti progettuali sul fabbricato, da cui è emersa, anche a fronte dei significativi aumenti delle materie prime e dei costi dell’edilizia, la non perseguibilità/sostenibilità tecnica e gestionale di un intervento di recupero a finalità sociale.

A seguito di queste valutazioni la Fondazione CRC ha pertanto deciso di dismettere l’immobile. I proventi straordinari generati dalla vendita verranno destinati dalla Fondazione a iniziative e progetti in ambito socio-sanitario, in continuità con la crescente attenzione a questo settore manifestata dall’ente negli ultimi anni.

Quel palazzo sarebbe dovuto diventare una residenza per categorie che interagiscono con l'Azienda ospedaliera, oltreché pazienti e care giver. Housing, questo il nome del progetto, coinvolgeva la Fondazione CRC e la Ream, partecipata di varie fondazioni bancarie che si occupa di investimenti immobiliari, coniugando l'operazione economica con una finalità sociale.

Il progetto era già in stato piuttosto avanzato, almeno sulla carta: il piano terra e quello ammezzato sarebbero rimasti a disposizione di altre banche o comunque di uffici, i cinque piani superiori si prevedeva di trasformarli in 45 mono o bilocali. 1800 metri quadri suddivisi in alloggi, tutti arredati, a prezzo calmierato, in posizione centrale e a poca distanza dall'ospedale.

Un progetto da svariati milioni di euro. L'edificio, già della Fondazione CRC, doveva venire ceduto alla Ream che lo avrebbe ristrutturato e locato. L'immobile, da progetto, sarebbe poi stato messo a disposizione della Fondazione Ospedale di Cuneo.

Ma non se ne farà nulla, perché la Fondazione CRC ha deciso di mettere l'immobile sul mercato, rinunciando ad un progetto allo stato, evidentemente, non sostenibile.