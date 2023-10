Il sindaco di Rifreddo Cesare Cavallo all'assemblea nazionale dellAnci di Genova

Il sindaco di Rifreddo Cesare Cavallo ha partecipato all'assemblea nazionale dell'Associazione Comuni d'Italia che si è tenuta negli scorsi giorni in Liguria a Genova.

Incentrata sul ruolo e sulle problematiche dei comuni, ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Premier Giorgia Meloni (in video conferenza) e di molti Ministri, oltre che tantissimi sindaci provenienti da tutta Italia.

Un'assemblea che ha consentito al primo cittadino rifreddese di conoscere in anteprima la prossime evoluzioni normative ed economiche riguardanti gli enti locali . "Tra le novità più interessanti – spiega il sindaco – va sicuramente annoverata la volontà espressa dal capo del Governo di implementare adeguate risposte ai Comuni delle aree interne. Non sono poi mancati approfondimenti sul PNRR e sulle possibilità di attrarre investimenti.

Questioni importanti che val la pena di conoscere in anticipo per poterle poi sfruttare nella concreta gestione comunale ma che non esauriscono certo le motivazioni per partecipare a questo importante evento annuale.

"Aldilà – aggiunge Cavallo – di ciò che si apprende tema di novità normative l'assemblea è una fantastica occasione per incontrare amministratori di ogni parte d'Italia e per scambiarsi opinioni, consigli ed esperienze, insomma per crescere ed arricchirsi. Oltretutto devo dire che questo arricchimento ha spesso risvolti pratici immediati. Infatti molte delle attività, anche innovative messe in campo a Rifreddo, arrivano da esperienze già fatte in realtà diverse e che ho acquisito negli anni partecipando a questo genere di incontri".

Una bella esperienza che ha anche il valore aggiunto di non essere costato nulla al piccolo comune della Valle Po: il sindaco, come sempre, ha anticipato le spese della trasferta, in attesa che l'Anci se ne faccia carico.