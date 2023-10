L'agente borgarina Silvia Carle si distingue al Campionato Italiano ASPMI Polizie Locali e Municipali d’Italia

Si è svolto domenica 22 ottobre 2023 a Gaglianico (Biella) il 42^ Campionato Italiano ASPMI Polizie Locali e Municipali d’Italia. La gara si è svolta in concomitanza alla 50^ edizione del giro delle cascine, corsa su strada Fidal che prevede due distanze: la 5km femminile, dove hanno gareggiato anche le donne appartenenti alla polizia locale, e la gara da 10km, stesso percorso della 5km da ripetere 2 volte, dove hanno partecipato gli uomini appartenenti alla polizia locale.

Nella gara femminile le atlete appartenenti alla polizia locale in partenza sono state 21 e tra queste a rappresentare il Comune di Borgo San Dalmazzo c’era l’agente Silvia Carle che ha chiuso la gara classificandosi al secondo posto.

Il podio femminile è stato così composto: 1^ classificata: polizia locale Torino, 2^ classificata: polizia locale Borgo San Dalmazzo e 3^classificata: polizia locale Milano.

"L'Amministrazione comunale si complimenta con la agente Silvia Carle per la grande prestazione e la ringrazia per aver portato in alto i colori di Borgo San Dalmazzo" dichiara la Sindaca Roberta ROBBIONE.